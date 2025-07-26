جميع المباريات الحصرية فقط على تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة 2025 “نزله الآن”

قد يبحث دائمًا عشاق كرة القدم عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة، والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم القنوات المتميزة فى عالم الرياضة على الأطلاق، وذلك لان القناة تشمل العديد من البرامج المختلفة التي يتم عرضها باستمرار على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، وقد يمكنكم الأستمتاع بالقناة من خلال التعرف على جميع المحتويات الخاصة بها.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة، وشاهد العديد من المباريات المختلفة التي يتم عرضها بشكل متواصل بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع على الأطلاق، وقد تتميز القناة فى التردد الأتي الخاص بها وهو:

القمرالصناعي: نايلسات.

ترددالقناة: 11861.

معامل الخطأ: ¾.

معدلالترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمرالصناعي: عربسات.

ترددالقناة: 11861.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

محتويات قناة أون تايم سبورت الجديدة

استمتع الأن بالعديد من محتويات قناة أون تايم سبورت الجديدة، والتي تعتبر من أفضل القنوات المتميزة التي يمكن أن يصل لها المشاهدين بكل سهولة فقد تشمل القناة المحتوايات الآتية وهي: