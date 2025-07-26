خطوات تنزيل تطبيق البطاقة الذهبية الكلاسيكية بالجزائر 2025

أعلن البريد الجزائري عن إطلاق نسخة جديدة من البطاقة الذهبية الكلاسيكية بتصميم عصري انيق ومزايا إضافية، كما أن البريد أتاح خدمة تجديد البطاقة الذهبية إلكترونيًا قبل انتهاء صلاحيتها لتفادي دفع غرامة مالية أو العقوبة الواجبة في حالة عدم تجديدها في الميعاد المحدد لها.

البطاقة الذهبية الكلاسيكية

يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة من الهاتف المحمول من أجل تحميل تطبيق البريد للتقديم على البطاقة الذهبية الكلاسيكية بالجزائر إلكترونيًا، وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الدخول على رابط تطبيق البريد من الجهاز الآيفون أو الأندرويد.

الانتظار حتى يتم الإنتهاء من تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف.

إدخال البيانات المطلوبة من أجل التسجيل في هذا التطبيق.

الضغط على كلمة خدمات البطاقة الذهبية من الخيارات المعروضة.

سوف يطلب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الخاص بك وعنوان السكن واسم المتقدم بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لهم.

الضغط في النهاية على كلمة إرسال طلب التقديم.

في حالة الموافقة على طلبك، فلابد من دفع الرسوم المستحقة من أجل توصيل واستلام البطاقة بعد استخراجها.

مدة صلاحية البطاقة هي أربعة سنوات.

طريقة تجديد البطاقة الذهبية من بريد الجزائر

هناك العديد من الخطوات البسيطة التي يجب عليك اتباعها من التقديم لتجديد البطاقة الذهبية من البريد في الجزائر، وهذه الخطوات تكون كالآتي: