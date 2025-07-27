رابط استخراجها “هنــــــــــا” .. وزاره التربيه نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2025

تصدرت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي التي تعتبر أهم المراحل الدراسية بالنسبة للطلاب، حيث بدأت وزارة التربية العراقية في الكشف عن بعض مستجدات نتائج السادس الاعدادي 2025 وأكدت الوزارة على اقتراب توفير النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة.

وزاره التربيه نتائج السادس الاعدادي

يستطيع طلاب السادس الاعدادي الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

التوجه إلى قائمة النتائج.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي” من القائمة الرئيسية.

تحديد الصف الدراسي “السادس الاعدادي 2025”.

اختر المحافظة التي يقيم بها الطالب.

إدخال اسم الطالب رباعي والرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الخانات المخصصة بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” ويتم ظهور نتيجة الطالب بالدرجات والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2025، حيث كشفت بعض المصادر الموثوقة عن اقتراب موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي ومن المتوقع ظهورها خلال الأيام المقبلة أو في نهاية شهر يوليو الجاري، وأكدت على انتهاء عمليات التصحيح والاختبارات الآن في مرحلة المراجعة والتدقيق، من أجل ضمان حصول كل طالب على حقه في الدرجات، وسوف يتم رصد الدرجات على الموقع بعد اعتمادها رسميًا من وزارة التربية العراقية