سحب المليون خلال ساعات .. موعد السحب مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا 2025

يسعى الكثير من المواطنين عن معرفة موعد سحب مسابقة الحلم وخطوات الاشتراك في المسابقة للدخول على السحب بجائزة المليون دولار، والتي تقدمها المسابقة للفائزين كجائزة كبرى، وتمكنت المسابقة من كسب ثقة الملايين من المتابعين على مستوى الوطن العربي، ويعود ذلك إلى القرعة الخاص. بالمسابقة والتي يتم بها إعلان الفائزين حيث يتم إجراؤها عبر شاشة التلفزيون على قناة MBC والذي يقدمه الإعلامي المشهور مصطفى الآغا.

موعد السحب مسابقة الحلم

تُجرى مسابقة الحلم عدة سحوبات على مدار العام حيث يوجد سحب أسبوعي وسحب شهري للحصول على السحب الأكبر على جائزة المليون دولار والذي يتم مرتين في العام في نهاية شهر يوليو ونهاية شهر ديسمبر، حيث يتم السحب الأسبوعي في كل يوم سبت على جائزة 5000 دولار، وسحب شهري يتم في أول خميس من كل شهر على جائزة 100000 دولار، والسحب الأكبر على جائزة المليون دولار يتم مرتين في العام.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم للدخول على السحب بجائزة المليون دولار من خلال اتباع الخطوات التالية: