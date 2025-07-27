يطبق رسميًا في هذا الموعد .. قانون الإيجار القديم 2025 بداية من أغسطس

تصدرت عمليات البحث من المواطنين عن حقيقة تنفيذ قانون الإيجار الجديد وإلغاء القانون القديم وذلك بعد حالة الجدل الواسع الذي استمر لسنوات حول تعديل قانون الإيجار القديم وافق البرلمان نهائيًا على التعديلات الجديدة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 خاصًة بعد إقرار البرلمان لها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية للتصديق.

قانون الإيجار القديم

أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون الإيجار القديم 2025 بالجلسة العامة الذي تشير إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين وينص القانون الجديد على تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بنظام جديد من أجل تحقيق توازن عادل بين الطرفين مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي ومراعاة ظروف المستأجرين، حيث يتم التصديق على القرار في بداية شهر أغسطس 2025 ويتم تنفيذ القانون فقط بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، وبدء العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ النشر.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له وتنص التعديلات على النحو التالي: