في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسات، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً يؤكد ضرورة الالتزام بالروح الرياضية والانضباط في الملاعب، ويهدد بتوقيع عقوبات مغلظة تصل إلى الشطب من سجلات الاتحاد بحق أي متجاوز. يأتي هذا التصريح رداً على رصد تجاوزات معينة خلال المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد، مما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل العقوبات الجديدة وآليات تطبيقها لضمان بيئة رياضية خالية من العنف والشغب.

تأكيد القاطع لرفض الممارسات غير الأخلاقية

يركز البيان الصادر عن الاتحاد بشكل خاص على رفضه القاطع لكافة الممارسات التي تتنافى مع القيم والأخلاقيات الرياضية أو تمثل إخلالاً بالانضباط داخل وخارج الملاعب. شدد الاتحاد على أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل قائمة على الاحترام والتنافس الشريف بعيداً تماماً عن العنف والتعصب، معتبراً أن الالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافسين واللوائح مسؤولية أساسية لجميع عناصر اللعبة وليس فئة واحدة فقط.

وأوضح الاتحاد أن سياسته تقوم على التشدد في تطبيق اللوائح الانضباطية وتغليظ العقوبات بحق المخالفين، حيث تم التأكيد على أنه لن يتهاون في مواجهة أي تجاوزات حفاظاً على هيبة كرة القدم المصرية وصورتها. كما وجهت نداءات واضحة لإدارات الأندية والأجهزة الفنية والإدارية التحلي بالمسؤولية، بالإضافة إلى دعوة اللاعبين واللاعبات للعمل على ترسيخ قيم الاحترام والانضباط في كل ما يقومون به.

طبيعة العقوبات وآلية التطبيق المستقبلي

تتمحور التفاصيل حول العقوبات المحتملة التي قد تصل حد الحرمان من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد، وصولاً إلى الشطب الكامل من سجلاته. يتم تطبيق هذه العقوبات وفقاً للوائح المعمول بها بعد ثبوت تورط المخالف في مخالفات تستوجب المساءلة، مع التركيز على مبدأ "اللعب النظيف" كنقطة محورية في النص.

من الجدير بالذكر أن المقالات المنشورة حول هذا البيان لم تذكر تواريخ محددة لإصداره أو لتواريخ التجاوزات المذكورة، كما لم يتم ذكر أسماء أندية أو لاعبين محددين تورطوا في هذه الحوادث. وبالمثل، لم تذكر المصادر أي أرقام أو أسعار أو مبالغ مالية تتعلق بالعقوبات أو الغرامات المفروضة. الخطوة التالية المتوقعة هي تطبيق اللوائح الانضباطية فور ثبوت أي مخالفة جديدة من قبل الأطراف المعنية، وذلك لتحقيق الهدف المعلن من البيان وهو منع السلوكيات المسيئة والحفاظ على صورة الرياضة في مصر.