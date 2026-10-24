يُعد الفنان محمد رمضان محور اهتمام واسع بعد تعرضه لإصابة من نمر أثناء تصوير مشهد عنف في مسلسل "عشماوي"، ليظهر بعدها بأقل من يومين وهو يستعيد حيويته لممارسة حياته بشكل طبيعي. هذا الحدث الدرامي الذي وقع خلف الكواليس، إلى جانب تفاصيل العمل الجديد وتوقعات عرضه في موسم دراما 2027، هو ما يدفع الجمهور للبحث عنه حالياً، خاصة مع تأكيد المخرج بيتر ميمي على إتمام المشهد كما خطط له رغم الحادث.

تفاصيل الإصابة ورد الفعل السريع للفنان

تعرض الفنان محمد رمضان لإصابة من نمر أثناء تصوير مشهد "خناقة" في مسلسل "عشماوي"، وهي الحادثة التي أثارت قلق المعجبين والجمهور العام. إلا أن رد فعل رمضان كان سريعاً وحاسماً، حيث عاد للظهور بعد أقل من يومين من إصابته واستعاد حيويته لممارسة حياته بشكل طبيعي. وقد عبر الفنان عن موقفه تجاه الحادث بقوله: "يارب الإصابة تطلع بسيطة، ويومين راحة، وأرجع أكمل تصوير بأمر الله.. بس أهم حاجة عندي إن المخرج بيتر ميمي خلص المشهد زي ما هو عايز.. ثقة في الله كل مشهد في (عشماوي) هيحلي لمتكم". هذا التصريح يعكس التزامه بالعمل واحترامه لرؤية المخرج، مما ساهم في طمأنة المتابعين حول استمرارية التصوير دون تأخير يذكر.

مشروع "عشماوي" وشخصيات البطولة والضيوف

يدور مسلسل "عشماوي" حول شخصية "خليفة" الملقب بـ "عشماوي"، وهو منفذ لأحكام الإعدام في مصلحة السجون وأب لثلاث بنات. يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ويرعى إنتاجه الهيئة العامة للترفيه. يشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان عدد كبير من النجوم وهم: باسم سمرة، إسعاد يونس، انتصار، وليد فواز، محمد عبد الحافظ، جيسيكا حسام الدين، يوسف رأفت. أما من ضيوف الشرف في "عشماوي": أحمد السقا، محمد سامي، عصام السقا. وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "عشماوي". يُقرر عرض مسلسل "عشماوي" في موسم دراما رمضان 2027، وهو موعد لم يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة أخرى حوله حتى الآن.

نشاطات غنائية جديدة وتوجهات مستقبلية

لا يقتصر نشاط محمد رمضان على التمثيل، بل يمتد ليشمل مجال الغناء والمشاريع المستقبلية. فقد غنى محمد رمضان أغنية "إيه اليوم الحلو ده" مع أحمد سعد في حفل زفاف مصطفى شوبير، وطرح أحدث أغانيه بعنوان "الحب طلع أكذوبة" كجزء من نشاطه الغنائي المستمر طوال العام. كما سافر محمد رمضان إلى البرازيل لإحياء حفل غنائي هناك. وفي سياق آخر، أعلن ساموزين أن المشروع الغنائي والدويتو المخطط بينه وبين محمد رمضان لم يكتمل بسبب تغير الظروف وانشغال كل منهما، بينما صرح ساموزين أن كلمات أغنية "بايظة" ومظهرها المقصود كانا لـ "ترتيب الأوضاع" وأن الأغنية حققت تريندًا كبيرًا.

على الصعيد الإنساني والاقتصادي، أعرب محمد رمضان عن رغبته الشديدة في التوجه إلى الأراضي الفلسطينية لإقامة حفل غنائي ضخم مجانًا. وفي المقابل، واجه الفنان نقداً اقتصادياً، حيث سخر الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق من دخول محمد رمضان سوق التطوير العقاري محذرًا من فقاعة عقارية. ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل محددة بخصوص تواريخ العروض القادمة أو أسعار التذاكر في هذه الفعاليات، حيث تعتمد المعلومات المتاحة فقط على ما صرح به الفنانون أنفسهم.