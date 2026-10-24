يبحث عشاق كرة القدم في السعودية والإمارات عن تفاصيل الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2026-2027، وتحديدًا موعد مباراة جنوى وفينيسيا التي ستقام يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، بالإضافة إلى موعد مباراة أتالانتا وفروزينوني في نفس اليوم. تكتسب هذه المباريات أهمية خاصة نظرًا لترتيب الفرق المتدنية في الجدول وتصارعها على البقاء، حيث توفر منصة stc tv حقوق البث الحصرية لهذه اللقاءات.

مواعيد انطلاق المباريات وتوقيت البث المحلي

تبدأ منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي بمبارتين رئيسيتين مقررتين في يوم واحد، حيث تقام مباراة جنوى ضد فينيسيا على استاد لويجي فيراريس، بينما تستضيف أتالانتا فريق فروزينوني على استاد نيو بالانس أرينا. وقد حددت الجهات المنظمة توقيت بدء كلا المباريتين في الساعة الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السعودية، وهو ما يعادل السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يمكن للمشاهدين متابعة هذه الأحداث الرياضية عبر تطبيق stc tv الذي يمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي لهذا الموسم. وتتميز خدمة البث بتوفرها مجانًا لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لغير المشتركين في هذه الباقات، فتبلغ تكلفة الاشتراك لمشاهدة الدوري الإيطالي 15 ريال فقط في الشهر، مما يضمن وصول المحتوى الرياضي لشريحة واسعة من الجمهور.

تشكيلة الفرق المتوقعة وترتيب الجدول الحالي

تعكس التشكيلات الأساسية المتوقعة للمباريات حالة التنافس الشديد بين الفرق المصنفة في أسفل الترتيب. فمن المتوقع أن يضم فريق جنوى في مباراته ضد فينيسيا لاعبين مثل جاستن بيجلو، فيليب ستانكوفيتش، ليو أوستيجارد، وجويل سكينجتيني، بالإضافة إلى رضوان هلهال وخوان وسيمون سوم. وفي المقابل، يعتمد مدرب فينيسيا على تشكيلة تضم انتوني هاينو، ستيفان الشعراوي، توما باسيتش، وحامد جونيور تراوري، مع جون يبواه وجونيور ميسياس في الهجوم.

أما في المباراة الثانية، فإن أتالانتا ستعتمد على لاعبين أبرزهم ماركو كارنيسيكي وثوماس كريستينسين ولورينزو بيرناسكوني، بينما يواجههم فريق فروزينوني بتشكيلة تضم رومانو شميد، جوناثان رو، إليف إلماس، ونيكولا كرستوفيتش.

يُذكر أن ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي 2026-2027 يظهر توازنًا ملحوظًا في النقاط بين الأندية المتنافسة على الهبوط أو الصعود. فبعد لعب 7 أو 8 مباريات، يحتل تورينو المركز السابع برصيد 13 نقطة، يليه كالياري في المركز الثامن بنفس الرصيد. وفي منطقة الخطر، يتواجد جنوى في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط بعد لعب 7 مباريات، بينما يأتي فينيسيا في المركز العشرون والأخير برصيد 3 نقاط فقط. كما يشغل أتالانتا المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بعد لعب 7 مباريات، مما يجعل نتائج الجولة الثامنة حاسمة في تحديد مستقبل هذه الأندية في المسابقة.