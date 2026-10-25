تُجمع مباراة «ريد بولز ضد إنتر ميامي» في صباح الأحد 25 أكتوبر 2026، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الأمريكي لموسم 2026-2027، وهي المواجهة التي يبحث عنها المشجعون لمعرفة تفاصيل الموعد وكيفية متابعتها. ستقام هذه المواجهة على ملعب سبورتس إلستريتد (Sports Illustrated Stadium)، حيث يسعى إنتر ميامي لتقليص الفارق مع المتصدر والضغط عليه، بينما تحاول نيويورك ريد بولز استغلال ميزة اللعب على أرضها بعد سلسلة هزائم متتالية. لا تتوفر أي قناة عربية لحقوق متابعة هذا الدوري، مما يجعل التطبيق الوحيد المتاح للبث المباشر هو تطبيق Apple TV عبر الإنترنت. ## تفاصيل التوقيت ومكان إقامة المواجهة تبدأ صافرة المباراة الثانية عشرة والنصف صباحاً (00:30) بتوقيت السعودية، بينما يكون توقيت الانطلاق في الإمارات هو الحادية والنصف (01:30). يُعد هذا التوقيت فرصة للمشاهدين في المنطقة العربية لمتابعة الحدث الرياضي الذي يجمع بين فريقين يتباينان في الأداء الحالي والترتيب. يلعب الفريقان في إطار منافسة شرسة داخل القسم الشرقي، حيث يحتل إنتر ميامي المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما تتواجد نيويورك ريد بولز في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، بفارق كبير يبلغ 19 نقطة لصالح الضيوف. تشير الإحصائيات إلى أن إنتر ميامي سجله حافل بالإنجازات أمام خصومه، وقد حقق سلسلة انتصارات متتالية في ثلاث مباريات قبل هذا الموعد. في المقابل، تمر نيويورك ريد بولز بفترة صعبة، حيث انتهت آخر مباراتين لها بهزيمتين، وهو ما يضعف فرصها في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قوي مثل إنتر ميامي. ## تحليل الأداء والإحصائيات التاريخية يبرز الفرق في الأداء بين الفريقين من خلال الأرقام التالية التي تعكس واقع الجدول الترتيبي والأداء الأخير:

إنتر ميامي: لعب 30 مباراة، فاز بـ 15 وتعادل 10 وخسر 5، بفارق أهداف +22.

لعب 30 مباراة، فاز بـ 15 وتعادل 10 وخسر 5، بفارق أهداف +22. نيويورك ريد بولز: لعب 30 مباراة، فاز بـ 10 وتعادل 6 وخسر 14، بفارق أهداف -17.

في آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين، تفوق إنتر ميامي بثلاث انتصارات مقابل فوز واحد لنيويورك ريد بولز وتعادل واحد. كما أن أداء إنتر ميامي في آخر خمس مباريات كان قوياً بفوزهم في ثلاثة منها وتعادل مرة واحدة وخسارة واحدة فقط. وعلى العكس من ذلك، عانى نيويورك ريد بولز من تراجع ملحوظ في آخر خمس مباريات، حيث فازوا بمبارتين فقط وخسروا ثلاث مرات. التحدي الأكبر الذي يواجه نيويورك ريد بولز هو وقف تراجع أدائهم وتحسين ثباتهم، خاصة أنهم يلعبون على أرضهم ويحتاجون لكسر حلقة الهزائم. بينما يهدف إنتر ميامي، الذي يعتبر الفريق الأقوى قليلاً في هذه المواجهة، إلى الحفاظ على مكانته في الصدارة والضغط على المتصدر. يبقى الجمهور ينتظر بشغف لمعرفة كيف ستنتهي هذه المواجهة التي تجمع بين فريق صاعد وآخر يحاول العودة لمسار الفوز.