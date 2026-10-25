تم تكريم الفنانة عائشة الكيلاني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية، وهو الحدث الذي يبحث عنه الجمهور لكونه اعترافًا بمسيرة فنية أسهمت في تشكيل ذاكرة الدراما والسينما المصرية. أقيم حفل الافتتاح مساء اليوم على مسرح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وحضره رئيس المهرجان الدكتور أشرف زكي ونائبه المخرج هشام عطوة ومديره سامح بسيوني، لتكريم ثمان قامات فنية من الصف الثالث والرابع وأصحاب الأدوار الثانوية، بينهم الكيلاني التي عادت للظهور بعد غياب سنوات عن المناسبات الفنية الكبرى.

تفاصيل حفل التكريم وشعار «أبطال قلوبنا»

حملت الدورة التاسعة شعار «أبطال قلوبنا»، وتميز الحفل بإخراج المخرج محمد جبر، بينما قدم مصطفى غريب حفل الافتتاح وغنى أغنية المهرجان الفنان أحمد سعد. تتلخص كلمات الأغنية لأيمن بهجت قمر، وألحانها لعزيز الشافعي، وتوزيعها لأسامة الهندي. شملت قائمة المكرمين ثمانية أسماء، أربعة منهم الراحلون: نعيمة الصغير، وأحمد عقل، ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي، والأربعة الأحياء هم: عائشة الكيلاني، ويوسف رجائي، وسعيد الصالح، وعلاء زينهم. وقدّم الفنان يحيى الفخراني شهادة حب ووفاء للمكرمين عبر تسجيل صوتي، بينما شارك نجوم الفن في التكريم عبر مقاطع فيديو، ومنهم: محمد محمود، ويسرا، وإسعاد يونس، ومحمد هنيدي، وأشرف عبد الباقي، وهشام ماجد، ومحمود حميدة، وشريف منير، وبيومي فؤاد، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وشيماء سيف.

تفاعل الكيلاني مع الجمهور وتقدير مسيرتها

ارتبط اسم الكيلاني بالأدوار المميزة ذات الطابع الكوميدي، واشتهرت بأداء عفوي وأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات ساهم في نجاح العديد من الأعمال. تفاعلت الكيلاني مع الجمهور خلال لحظة تكريمها بحالة من السعادة والبهجة، حيث غنت ومازحت الحاضرين بعفويتها المعهودة وروحها المرحة، بل وقفزت من الفرحة بروح كوميدية مبهجة أثناء التكريم. يُعد هذا التكريم تقديرًا لمسيرة فنية أسهمت في تشكيل ذاكرة الدراما والسينما المصرية، ويعكس تفاعل الجمهور معها حالة من التقدير والمحبة التي تحظى بها. يأتي هذا التكريم اعترافًا بقيمة الفنانين الذين أسهموا في إثراء الحياة الفنية بعيدًا عن حسابات البطولة المطلقة.

امتدت فعاليات المهرجان من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، وشارك فيه 60 عرضًا مسرحيًا على 6 مسارح هي: مسرح النهار بشارع قصر العيني، ومسرح الفردوس بالدراسة الذي افتتح مع أول أيام المهرجان، ومسرحا طيبة 1 و2 بمدينة نصر، ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ومسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.