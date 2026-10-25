في سابقة أمنية نادرة، تأجلت المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي من موعدها الأصلي الأحد 25 أكتوبر 2026 إلى يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، وذلك بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بمظاهرات محتملة في العاصمة الفرنسية احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. هذا القرار هو ما يدفع المتابعين للبحث عن تفاصيل الموعد الجديد والقنوات الناقلة وسط توتر أمني يشهده المشهد الفرنسي.

## أسباب التأجيل والقرار الأمني

صدر قرار التأجيل رسمياً عن رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بناءً على أمر مباشر من مديرية شرطة باريس يمنع إقامة المباراة في موعدها الأصلي. تأتي هذه الخطوة في ظل استعداد فرنسا لمظاهرات جديدة مقررة يوم السبت 24 أكتوبر 2026، مما دفع السلطات لتعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد تحسباً لتكرار أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر 2026. وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن هذه التعبئة الأمنية الشاملة.

ويُعد هذا التعديل رابع تعديل على برنامج مباريات الدرجتين الأولى والثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإجراءات الأمنية، حيث تأجلت أيضاً مواجهات تولوز ضد تروا، ومونبلييه ضد ريد ستار (دوري الدرجة الثانية)، وتغير توقيت لقاء سانت إتيان ونانت. كما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن الموعد الجديد يثير صعوبات تنظيمية للنادي الباريسي، خاصة مع تزامن المباراة الجديدة مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 المقرر في لندن في نفس اليوم.

## تفاصيل الموعد الجديد والقنوات الناقلة

الموعد الجديد للمباراة هو مساء الاثنين 26 أكتوبر 2026، وتحديداً الساعة 20:30 بتوقيت باريس (22:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة). وستقام المباراة في ملعب "حديقة الأمراء" في باريس. فيما يتعلق بالبث، ذكرت الرابطة أن القنوات الناقلة هي شبكة "ليغ 1+"، بينما أفادت منصة كووورة بأن حقوق البث تعود لشبكة "بي إن سبورتس". المعلق المختار لمباراة بي إن سبورتس هو عامر الخوذيري على قناة beIN SPORTS HD 2، ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر الإنترنت عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

قبل المباراة، يتصدر ليون الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني بفارق الأهداف. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تشابه أداء الفريقين، حيث حقق كل منهما 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة في آخر 7 مباريات. أما regarding الأهداف، فقد سجل ليون 14 هدفاً واستقبل 10 أهداف بفارق +4 نقاط، وهو نفس الرقم المسجل لباريس سان جيرمان الذي سجل 14 هدفاً واستقبل 10 أهداف بفارق +4 نقاط.

من المتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان وجود لاعبين مثل ماتفي سافونوف، ريمي ديسكامب، لوكاس هيرنانديز، موسى نياخات، ووارن زائير إيمري، بالإضافة إلى لاعبين آخرين في القائمة تشمل أبمر، لوكاس ديجني، زاكاري أتيكام، إلينا زابارني، كلينتون، وجواو نيفيس. ومن المرجح مشاركة عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا، فيتينيا، ونونو مينديش الذين يُعتبرون من المرشحين للكرة الذهبية لهذا العام، مما يجعل تزامن المباراة مع الحفل في لندن حدثاً مزدوج الأهمية.