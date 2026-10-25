أعلنت شركة سوني رسميًا في يوليو عن خطتها لإيقاف إنتاج ألعاب بلايستيشن القائمة على الأقراص المادية اعتبارًا من يناير 2028، قرار يفسر البحث المتزايد حول مستقبل الملكية الرقمية للألعاب. جاء هذا الإعلان في وقت تتصدر فيه التحميلات الرقمية مبيعات المنصة، حيث شكلت 82% من مبيعات الألعاب الكاملة لـ PS4 وPS5 في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، مما دفع الشركة لإعادة تقييم نموذج أعمالها الاقتصادي رغم الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي طالبت بالاحتفاظ بالأقراص.

## تحول السوق والجدل حول الملكية

يعكس القرار تحولاً جذريًا في استراتيجيات التوزيع، حيث أوضح كين كوتاراجي، المهندس السابق في سوني، في 15 أكتوبر خلال حديثه في ميدلزبرة بإنجلترا أن الأقراص المادية تمثل "ملكية" اللعبة لكن استمرارها غير اقتصادي. وتظهر الأرقام المالية دعمًا لهذا التوجه؛ فبينما حققت البرمجيات المادية إيرادات بقيمة 20.5 مليار ين ياباني فقط، وصل إجمالي إيرادات برمجيات الألعاب لسوني إلى 526.6 مليار ين. ومع ذلك، لم يكن هذا التحول خاليًا من الانتقادات، حيث تجاوزت العريضة الإلكترونية المطالبة بإبقاء الألعاب المادية 352,000 توقيع بحلول 31 يوليو.

في سياق ردود الفعل، صرح شوهي يوشيدا، رئيس استوديوهات سوني العالمية سابقًا، في أغسطس أنه لاعب رقمي بالكامل ولا يرى مشكلة في فقدان الأقراص. وفي المقابل، وصف شون لايدن، الرئيس السابق أيضًا، فكرة بلايستيشن الخالية من الأقراص بأنها ستكون "محزنة لكنها قابلة للحل" إذا أذنت سوني للمصنعين الخارجيين بطباعة الأقراص. كما تدخل الجانب التشريعي عبر النائب ريتشي توريس (ديمقراطي-نيويورك) الذي قدم في 15 أكتوبر مشروع قانون "قوة اللاعبين"، والذي يطلب من لجنة التجارة الفيدرالية معاملة الألعاب المشتراة كممتلكات وليس تراخيص. ويحلل محللون من Alinea Analytics أن رد الفعل العنيف يأتي من "أقلية صوتية من أقلية الإيرادات" رغم إنفاقهم الكثير.

## تفاوت الأداء بين الألعاب ونظرة المستقبل

على الرغم من الاتجاه العام نحو الرقمنة، تظهر البيانات تباينًا كبيرًا في قبول المستهلكين للنسخ المادية حسب نوع اللعبة. فقد بلغت مبيعات النسخة المادية من لعبة Resident Evil: Requiem على PS5 أكثر من 30%، بينما وصلت النسبة في لعبة Marvel's Wolverine إلى أكثر من 32%. كما تجاوزت نسبة المبيعات المادية لألعاب Pragmata وOnimusha: The Way of the Sword 40%. في المقابل، كانت نسبة المبيعات المادية لألعاب FC 27 وMadden 27 وMLB The Show 26 أقل من 10% على نفس الجهاز، مما يشير إلى أن نوع المحتوى يلعب دورًا حاسمًا في بقاء القرص المادي.

بالإضافة إلى الجدل حول الأقراص، أعلنت سوني تفاصيل جديدة حول منتجها القادم، سماعة PlayStation Pulse اللاسلكية. تم تحديد موعد إطلاق السماعة في 19 نوفمبر 2026، وستفتح الطلبات المسبقة في 29 أكتوبر عند الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. يبلغ السعر الرسمي للسماعة 99.99 دولار أمريكي أو 89.99 جنيه إسترليني أو 99.99 يورو، وهي متوفرة باللونين White وMidnight Black.

تشمل أسواق الإطلاق الأولى الولايات المتحدة وكندا واليابان وعددًا من الدول الأوروبية وإسرائيل، ولكن وفقًا للإعلان الرسمي، لا تشمل قائمة الإطلاق مصر أو دول الخليج، لذا لا يوجد سعر محلي مؤكد للمنطقة العربية حتى الآن. تعتمد السماعة على مشغلات Planar Magnetic بأربعة مغناطيسات لكل جهة وتدعم اتصال PlayStation Link عبر محول USB Type-C، ويمكنها الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth في الوقت نفسه لجهاز PS5 أو PlayStation Portal أو الحاسب. تتميز السماعة بميكروفون مدمج مع عزل ضوضاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحكم مباشر في مستوى الصوت، بينما تبقى مزايا إلغاء الضوضاء النشط والميكروفون القابل للفصل حصرية لطراز Pulse Edge الأعلى سعرًا، الذي لم تحدد سوني سعرًا أو موعدًا نهائيًا له سوى نافذة "أوائل 2027".