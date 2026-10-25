يُعد مصطلح «رادار» في الأوساط الرياضية اليوم محط أنظار المتابعين الذين يتساءلون عن أبرز الأسماء التي تدور حولها شائعات الانتقال، حيث كشفت التقارير عن ارتباط اللاعب الأردني هايل الذيابات بالانتقال للدوري المصري، بالإضافة إلى اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري. هذه التطورات تجعل من الرادار الرياضي أداة حيوية لمتابعة تحركات اللاعبين قبل الإعلان الرسمي، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية وتشابك المصالح بين الأندية الأوروبية والمحلية.

حالة هايل الذيابات وإمكانية انتقاله لمصر

يشغل اللاعب الأردني هايل الذيابات مركز الظهير الأيمن، وهو يبلغ من العمر 23 عامًا ويلعب حاليًا لنادي الرمثا. تشير المعلومات المتاحة إلى أن هذا اللاعب مرتبط بشدة بالانتقال إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مما أثار فضول الجمهور العربي حول مستقبله القريب. سبق للذيابات تمثيل منتخب الأردن الأولمبي تحت 23 عامًا، مما يعكس مسيرته الواعدة رغم التحديات الصحية التي واجهها.

تعرض الذيابات لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي خلال ديسمبر 2023، ما استدعى خضوعه لتدخل جراحي فوري. بعد ذلك، خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف يهدف إلى عودته للملاعب واستكمال مشواره مع فريقه الحالي الرمثا. وعلى الرغم من كل هذه التحركات والإشاعات، فإن الحقيقة الثابتة حتى لحظة كتابة هذا التقرير هي أنه لم يُعلن عن أي اتفاق رسمي بشأن مستقبل اللاعب، مما يعني أن كل ما ورد هو مجرد تكهنات إعلامية أو مفاوضات أولية لم تصل بعد إلى مرحلة التوقيع النهائي.

ريان آيت نوري واهتمام مانشستر يونايتد به

في السياق الأوروبي، يركز الرادار الرياضي على الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري الذي يلعب لنادي مانشستر سيتي ويرتبط بعقد ساري المفعول مع النادي. كشفت تقارير إعلامية موثقة عن اهتمام كبير من إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضم اللاعب إلى صفوفهم. وقد نقل الصحفي المتخصص إكريم كونور أن الإدارة اليونايتدية تدرس جدية ضم آيت نوري لتعزيز خطوط الدفاع لديها.

تُقدر قيمة السوق للاعب ريان آيت نوري بنحو 35 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت"، وهي رقم يعكس قيمته الحقيقية في السوق العالمي. ومع ذلك، فإن تجسيد هذه الصفقة لا يزال مرهونًا بموقف إدارة مانشستر سيتي والشروط المالية التي ستحددها للبيع، حيث لم يتم الاتفاق على أي مبلغ نهائي حتى الآن. يعاني آيت نوري من نقص في المنافسة منذ بداية الموسم الحالي، حيث شارك فقط في ثلاث مباريات رسمية. عاد اللاعب للمنافسة الرسمية بعد غياب تجاوز شهرًا واحدًا في مباراة ضد أيك أثينا اليوناني، والتي جرت الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

نظرة سريعة على نجوم المستقبل وجائزة الكرة الذهبية

إلى جانب أخبار الانتقالات، يسلط الرادار الضوء أيضًا على الجوائز الفردية ونجوم المستقبل، حيث يُعد اللاعب الجزائري إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن الألماني، مرشحًا قويًا لجائزة أفضل لاعب شاب في حفل الكرة الذهبية لعام 2026. يُقام الحفل المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين المقبل، على مسرح "لندن بالاديوم" للمرة الأولى في تاريخ الجائزة التي أطلقتها مجلة "فرانس فوتبول" سنة 1956.

يتنافس عشرة لاعبين على هذه الجائزة المرموقة، بينهم الإسبانيان لامين يامال وباو كوبارسي، والفرنسي وارين زائير إيمري من باريس سان جيرمان، والألماني لينارت كار من بايرن ميونخ. يقام الحفل في نسخته السبعين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تزامنًا مع مرور سبعين عامًا على إطلاق الجائزة، مما يجعله حدثًا استثنائيًا في تقويم كرة القدم العالمية.