يبحث عشاق كرة القدم عن اللاعب الإيفواري يان ديوماندي، الذي يستعد لخوض أول كلاسيكو له مع ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. تُعد هذه المواجهة محط أنظار الجميع نظرًا لأهمية المباراة في سباق اللقب، ولظهور نجوم جدد مثل ديوماندي الذين قد يغيرون مجرى الأحداث على أرض الملعب، خاصة مع ترقب الجمهور لمعرفة ما إذا كان سيحقق إنجازًا تاريخيًا مشابهًا لفينيسيوس جونيور.

ديوماندي: فرصة ذهبية لكتابة التاريخ أمام العملاق الكتالوني

يبلغ اللاعب الشاب يان ديوماندي من العمر 19 عامًا و346 يومًا عند خوضه هذه المواجهة التاريخية، وهو ما يضعه تحت الأضواء بشكل خاص. وفقًا لصحيفة "أس"، إذا تمكن ديوماندي من تسجيل هدف في هذه المباراة، فسيصبح ثاني أصغر لاعب يسجل ضد برشلونة بعد فينيسيوس جونيور، الذي سجل الرقم القياسي السابق في مارس 2020 بعمر 19 عامًا و233 يومًا. انضم ديوماندي لريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لتعزيز صفوف الفريق، وقد أظهر تألقًا ملحوظًا في المباريات الأخيرة أمام إشبيلية ولايبزيغ، مما أكسبه ثقة الجهاز الفني.

من المتوقع أن يبدأ ديوماندي التشكيلة الأساسية مستفيدًا من إيقاف زميله فينيسيوس جونيور، في خطوة تهدف لكسر معنويات الغريم وتوسيع الفارق في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني. ورغم أن ريال مدريد يضم 7 لاعبين ينتظرون خوض أول كلاسيكو رسمي لهم بقميص الفريق الملكي، إلا أن التركيز ينصب حاليًا على أداء ديوماندي وقدرته على استغلال الفرصة المتاحة له في واحدة من أهم المباريات في العالم.

توازن القوى واللاعبون الجدد في كلاسيكو القمة

تأتي هذه المواجهة في ظل ترتيب متقارب نسبيًا بين الفريقين، حيث يتصدر برشلونة جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 21 نقطة، والفارق بينهما يبلغ 9 نقاط لصالح برشلونة قبل هذه المواجهة. ومع ذلك، فإن المباراة تهدف لكسر معنويات الغريم وتوسيع الفارق في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

تشمل قائمة اللاعبين الجدد في ريال مدريد أيضًا مارك كوكوريلا ودينزل دومفريس وبرناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي وكارلوس إسبي. وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن كوكوريلا وكوناتي لديهما حظوظ كبيرة للبدء أساسيين، بينما قد ينتظر دومفريس وبرناردو سيلفا وكارلوس إسبي فرصتهم للمشاركة حسب ظروف المباراة وقرارات الجهاز الفني. وفي الجانب الآخر، يذكر أن برشلونة يضم 11 لاعبًا لم يسبق لهم المشاركة في هذه المواجهة من بينهم رودري وأنتوني غوردون، اللذين قدموا من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتثبيتا أقدامهما مع المدرب هانسي فليك.

أما بالنسبة للحراسة، فقد استدعي الحارس الشاب إيليا فولوشين لقائمة الكلاسيكو كبديل احتياطي في ظل غياب تيبو كورتوا لأسباب مرضية، ويُعتبر أندري لونين المرشح لحراسة مرمى ريال مدريد أساسيًا ما لم تتغير حالة كورتوا قبل المباراة. وفي صفوف برشلونة، يقترب تشافي إسبارت من خوض أول كلاسيكو له مع احتمال مشاركته أساسيًا بسبب إصابة إيريك غارسيا وجول كوندي، كما تشمل المواهب الشابة المحتملة للمشاركة حمزة عبد الكريم وبيريان فاريناس وجيسي بيسيو وأليكس كامبوس وحافظ غاريبا.

مع انطلاق المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و22:00 بالتوقيت المحلي لإسبانيا، يتوقع المشجعون مشهدًا مليئًا بالإثارة والمفاجآت، خاصة مع وجود 18 لاعبًا من الفريقين بانتظار ظهورهم الأول في الكلاسيكو، مما يجعل هذه الليلة محطة مهمة لتقييم قدرات الجيل الجديد وتأثيره على مستقبل كلا الفريقين.