تصدر اسم المدرب الألماني هانز فليك محركات البحث عقب خسارة فريقه برشلونة بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، حيث ركزت التحليلات على رد فعل المدرب وتفسيره للإرهاق الذي عانى منه اللاعبون. أقيمت هذه المواجهة الحاسمة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027 على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في برشلونة، وشهدت سيطرة تكتيكية واضحة لريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مما دفع المشجعين والصحفيين للبحث عن تفاصيل الأداء وردود الأفعال الرسمية حول النتيجة. ## تفاصيل المباراة وأهداف مبابي الحاسمة شهدت المباراة أحداثاً متسارعة بدأت بتسجيل الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 41، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول. ورغم محاولات برشلونة للمساواة، نجح البرازيلي رافينيا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60، إلا أن مبابي عاد ليقرر مصير المواجهة بتسجيل هدفه الثاني والحاسم في الدقيقة 87، لينهي اللقاء بفوز الريال 2-1. وصف المقال التحليلي فوز ريال مدريد بأنه نتيجة رهان تكتيكي واضح من مورينيو ضد ضغط فليك، حيث كان قرار البدء باللاعب برناردو سيلفا في التشكيل الأساسي مفتاحاً للخطة التي مكنت مدريد من الخروج بالكرة تحت الضغط. ساهم اللاعبون برناردو سيلفا وأردا غولر وجود بيلينغهام في مساعدة مدريد على الخروج بتنظيم عالٍ، بينما تحول اندفاع لاعبي برشلونة خارج اللعبة عند فشلهم في استعادة الكرة بسرعة إلى نقطة ضعف استغلها الخصم. أجبر التحرك الذكي لبيلينغهام دفاع برشلونة على التعامل مع تهديدات متعددة بدلاً من التركيز على مبابي وحده، كما تعامل ريال مدريد بانضباط من دون كرة لتضييق المساحات وإجبار برشلونة على بذل مجهود أكبر. وعرف لاعب ريال مدريد كوكوريا كيف يربح الصراع الثنائي المهم مع لامين جمال، مما عزز هيمنة المدريديين رغم قدرة برشلونة المؤقتة على التسجيل عبر رافينيا. ## خطة فليك للتعامل مع الإرهاق البدني بعد الصدمة الناتجة عن الخسارة، وصف فليك حالته بـ«خيبة أمل» ووجه رسالة حول ضغط المباريات وتلاحق الرحلات التي أثرت على أداء فريقه. كشف فليك عن تفاصيل مريرة تتعلق بسفر البعثة، حيث بقيت ثلاث ساعات داخل طائرة متجهة لإشبيلية قبل العودة للفندق ثم التوجه لباريس يوم الاثنين، مؤكداً أن هذا الإرهاق البدني انعكس سلباً على أداء الفريق رغم رفضه اعتباره عذراً للهزيمة. أشار المدرب إلى غياب الانتعاش والحيوية عن لاعبيه كمشكلة واضحة خلال الكلاسيكو، واعترف بأن أداء برشلونة تحسن بعد الاستراحة خاصة عقب التعادل 1-1 لكنهم افتقروا للحظ. أشاد فليك بدفاع ريال مدريد الفعال الذي لم يمنح برشلونة المساحات لصناعة الخطورة، لكنه وضع خطة محددة للتعامل مع الوضع الحالي:

يحصل لاعبو المنتخب على يومين راحة فور عودتهم.

بقية اللاعبين يخوضون تدريبات يومية وفق برنامج محدد مع يوم راحة الثلاثاء.

استعادة النشاط تتطلب التزام اللاعبين بالتعافي والتأهيل والتغذية والنوم الجيد.

لم يتم الإعلان عن أي تواريخ محددة للمباراة القادمة أو تفاصيل إضافية حول تشكيلات الفرق المستقبلية في الوقت الراهن، حيث تركز الجهود حالياً على تجاوز آثار هذه الهزيمة واستعادة اللياقة البدنية المطلوبة لمواجهة التحديات القادمة في الدوري.