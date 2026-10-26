أثار اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اهتمامًا واسعًا بعد قيادته لريال مدريد للفوز على برشلونة بهدفين لواحد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم الأحد ضمن قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027. هذا الفوز جاء في ظروف استثنائية غاب فيها الحارس الأساسي تيبو كورتوا عن المباراة بسبب الإنفلونزا، مما دفع الفريق للاعتماد على الحارس البديل أندري لونين الذي قدم أداءً استثنائيًا ساهم في حسم النتيجة لصالح "الملكي".

مفاجأة لونين وتكتيكات مورينيو الحاسمة

شهدت المباراة تحولاً كبيرًا في مسارها بسبب غياب الحارس المخضرم تيبو كورتوا، حيث أعلن نادي ريال مدريد رسميًا ظهر الأحد قبل المباراة عن إصابته بالإنفلونزا. وبدلًا من ذلك، شارك الحارس الأوكراني أندري لونين بشكل مفاجئ، وهو ما لم يحدث له منذ آخر مشاركة له مع النادي في 3 مايو 2026 أمام إسبانيول. ورغم أن لونين شارك سابقًا في 16 مباراة دولية مع أوكرانيا، إلا أن ظهوره في هذه القمة كان محوريًا.

ركز مورينيو تكتيكيًا على تقليص المساحات أمام الجناح الشاب لامين يامال، حيث نفذ مار كوكوريلا رقابة لصيقة عليه وأداءً هجومياً فعالاً. كما ساهم عودة ديوماندي للأدوار الدفاعية في تقليل خطورة تحركات لاعبي برشلونة، بينما عجز بيدري عن كسر خطوط ريال مدريد المنظمة في أغلب الأحيان. وفقًا لتحليل المحلل محمد أبو تريكة، أغلق رودري وبيلينجهام مساحات التقدم على لاعبي برشلونة، مما جعل سيطرة ريال مدريد واضحة في الشوط الأول.

سجل كيليان مبابي هدف ريال مدريد الأول بالركبة في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ليحقق الفريق فوزًا تاريخيًا في ملعب "سبوتيفاي كامب نو". وعلى الرغم من أن برشلونة احتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة قبل المباراة، بينما كان ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، إلا أن الأداء الميداني قلب المعادلة.

ردود الفعل والتقييمات بعد النهاية

بعد الصافرة النهائية، وصف المحلل المصري محمد أبو تريكة أداء برشلونة بأنه "عشوائي" و"محظوظ"، مشيرًا إلى أن برشلونة كان محظوظًا بعدم التأخر بهدفين أو ثلاثة. وأشاد أبو تريكة بقراءة مورينيو التكتيكية وسيطرة فريقه، خاصة في الشوط الأول.

في الجانب الآخر، أبدى مورينيو تقديرًا كبيرًا لحارسه الجديد، حيث قام بمصافحة وعناق أندري لونين مباشرة بعد انتهاء المباراة. وقال مورينيو للصحفيين: "لونين كان لا يُصدق، ولم يسألني أحد عنه، أنا متأكد أنكم كنتم ستفعلون ذلك لو خسرنا". كما وجه كلمة للحارس نفسه قائلاً: "أنت تتدرب لكي تلعب، لا لكي تبقى على دكة البدلاء".

من ناحية أخرى، عانى ظهير برشلونة تشافي إسبارت من إصابة في الشوط الأول، مما اضطر المدرب هانزي فليك لاستبداله بأليخاندرو بالدي في الدقيقة 30. هذه التفاصيل مجتمعة تجعل من هذه المباراة نقطة تحول في الموسم الحالي، حيث أثبت مورينيو قدرته على إدارة الأزمات وتحقيق النتائج حتى في أصعب الظروف.

ما ينتظر الجمهور الآن هو متابعة تأثير هذا الفوز على ترتيب الفرق في الدوري، وكيف سيستجيب برشلونة لهذا الهزيمة المفاجئة أمام جمهوره، وما إذا كان مورينيو سيواصل نفس النهج التكتيكي في المباريات القادمة.