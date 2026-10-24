تواصل خدمات الجوازات عبر منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية، حيث يتيح النظام للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الإدارات أو قطاعات الوزارة المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد من خلال ربط أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة لتقديم خدمات آمنة ومباشرة.

## كيف يعمل نظام أبشر لتسهيل معاملات الجوازات

يعمل نظام أبشر كمنصة مركزية تربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، مما يسمح للمستخدمين بتنفيذ الخدمات من أي مكان وفي أي وقت. وقد أسهمت هذه المنصة في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال استغناء الخدمات عن التعاملات الورقية تماماً. لا حاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات عبر أبشر، حيث تم تصميم النظام ليكون واجهة واحدة تتيح الوصول إلى ما يزيد عن 200 خدمة إلكترونية، مع تطور الرقم ليصل إلى 330 خدمة آمنة عبر تعاملات إلكترونية بفضل الربط الواسع. يقدم النظام هذه الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة، مما يلغي الحواجز الزمنية والمكانية أمام المستفيدين من خدمات الجوازات وغيرها.

## نطاق الخدمات والجمهور المستفيد من المنصة

يخدم التطبيق حالياً 21 مليون مشترك، وهم يشملون المواطنين السعوديين والمقيمين الذين يحتاجون إلى إنجاز معاملات جوازات السفر والإقامة وغيرها من الخدمات المرتبطة بوزارة الداخلية. لقد سهل النظام الوصول للخدمات المقدمة عبر الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، مما أدى إلى تقديم 330 خدمة آمنة عبر تعاملات إلكترونية بدلاً من الطرق التقليدية. هذه الأرقام تعكس حجم الاعتماد على النظام الإلكتروني الذي أصبح العمود الفقري للتفاعل بين الجهات الحكومية والمجتمع. الاستغناء عن التعاملات الورقية بفضل النظام يعني أن الإجراءات أصبحت أسرع وأكثر شفافية، كما أن توفر الخدمات مجاناً وعلى مدار الساعة يعزز من كفاءة القطاع العام ورضا المستفيدين.