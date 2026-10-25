تثبت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارها التام صباح يوم الأحد، حيث سجل عيار 24 ريالاً 554 للرام دون أي تغيير يذكر عن إغلاق أمس. لم تشهد الأسواق المحلية حركة صعود أو هبوط تذكر، مما يعكس هدوءاً ملحوظاً في تعاملات المستهلكين والمستثمرين خلال هذا الصباح. يتبع السعر المحلي تحركات أونصة الذهب العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي، اللذين ظلا ثابتين أيضاً عند مستوياتهما السابقة.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 554 ريال ذهب عيار 22 508 ريال ذهب عيار 21 485 ريال ذهب عيار 18 416 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,996.90 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

لماذا تتوقف الأسعار؟

يعتمد سعر الذهب في المحلات التجارية على عاملين رئيسيين هما قيمة الأونصة عالمياً وسعر العملة الأمريكية مقابل الريال السعودي. عندما لا تتغير هذه المتغيرات الأساسية، كما حدث اليوم، فإن النتيجة الطبيعية هي ثبات أسعار الجرامات المختلفة من العيار 21 إلى 24 دون تقلب. هذا الوضع المريح يسمح للمشتري بمعرفة التكلفة النهائية بدقة قبل الدخول في صفقات الشراء، سواء كان الهدف تجميع مقتنيات شخصية أو شراء مجوهرات للاستخدام اليومي. يُعد هذا الاستقرار فرصة جيدة لمن يخططون للشراء لأنهم لن يواجهوا مفاجآت في السعر لحظة الدفع، كما أنه يشير إلى راحة مؤقتة في سوق المعادن النفيسة. بالنسبة للمدخرين الذين يحتفظون بالذهب كاحتياطي قيمته، فإن ثبات الأسعار يعني الحفاظ على القوة الشرائية للأصول دون خسارة أو مكاسب غير مبررة في الوقت الحالي.

كيف تؤثر الأونصة على جيبك؟

تبلغ قيمة أونصة الذهب في السوق العالمي اليوم 3,996.90 دولار أمريكي، وهو الرقم الذي يحدد سقف الأسعار المحلية بعد احتساب الوزن والعملة. بما أن الأونصة الواحدة تساوي 31.1 جراماً، فإن أي تغير طفيف في هذا الرقم العالمي ينعكس فوراً على سعر الجرام الواحد في المحلات السعودية. اليوم، انعدم هذا التأثير بسبب ثبات الرقم العالمي، مما جعل سعر عيار 22 يساوي 508 ريالات وعيار 21 يساوي 485 ريالات لكل جرام. يستمر هذا النمط الهادئ مع عيار 18 الذي بقي مستقراً عند 416 ريالاً للجرام، بينما حافظت جميع الأعيار الأخرى على أسعارها دون أي زيادة أو نقصان مقدّر بـ 0.00 ريال. يبقى على المشتري الانتباه لسعر الصرف اليومي بين الدولار والريال، فهو العامل الوحيد القادر على كسر هذا الجمود إذا ما تحركت الأسواق العالمية بشكل مفاجئ في الساعات القادمة.