يبحث المستخدمون في السعودية عن كلمة «العملة» دون ذكر تفاصيل محددة في المقالات الثلاثة حول نتائج هذا البحث المحلي، بينما تركز الأحداث العالمية على تقلبات العملة المصرية وتصريحات إسرائيلية حول تجاوز العقوبات. لم يتم تحديد تاريخ دقيق لحدث تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، لكن الأرقام تشير إلى أدنى مستوى تاريخي خلال تعاملات يوم الأحد، مع تسجيل سعر صرف 55.77 جنيه للشراء و55.87 جنيه للبيع لدى البنوك الحكومية.

أزمة الجنيه المصري وتدفقات رأس المال الأجنبي

شهدت السوق المالية المصرية هبوطاً حاداً في قيمة العملة المحلية، حيث تراجع الجنيه بنحو 7% خلال الشهر الجاري. ويعزى هذا التراجع جزئياً إلى خروج مستثمرين أجانب من أذون الخزانة المصرية بقيمة صافية بلغت 2.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من هذا الخروج، ارتفعت معاملات الإنتربنك بنحو 62% لتصل إلى 3.12 مليار دولار مقابل 1.93 مليار دولار في الأسبوع السابق، مما يعكس تذبذباً كبيراً في السيولة.

تواجه مصر تحديات اقتصادية هيكلية عميقة تساهم في ضغط العملة، حيث بلغ عجز الميزان التجاري نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. كما تجاوزت فاتورة الاستيراد مستوى 100 مليار دولار، وارتفع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 31.5% ليبلغ 18.3 مليار دولار. زادت الواردات البترولية إلى نحو 25 مليار دولار بزيادة 28% على أساس سنوي. وفي جانب آخر من المعادلة الاقتصادية، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مسجلة زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بـ 36.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

من جهة الاستثمارات طويلة الأجل، وصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى مستوى قياسي 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بارتفاع قدره 52.7% خلال الربع الثاني. ومع ذلك، فإن عدم استقرار سعر الصرف يثير قلق المستثمرين حول مستقبل هذه التدفقات.

تصريحات نتنياهو والجدل حول العملات الرقمية

في سياق مختلف تماماً، طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة استخدام العملة الرقمية للالتفاف على العقوبات. قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "TV10 Israel" يوم الجمعة قبل أربعة أيام من الانتخابات العامة إن المساعدات العسكرية الأميركية "انتهت ولن تعود". وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تجاوز العقوبات عبر العملة الرقمية وأنشأت فريقاً للتخطيط لذلك، مأموراً بإعداد خطة لاقتصاد يلتف على العقوبات المصرفية قائلاً: "تعوّدوا على الأمر. أميركا تغيّرت".

وصف معلقون تصريحات نتنياهو بأنها الأكثر كشفاً واقترحوا استخدام تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain) والعملات المشفرة. غير أن أحد المعلقين رأى أن الحل عبر العملات الرقمية "ليس مصمماً لإبقاء اقتصاد بكامله، بل وسيلة لاستمرار النخبة في العمل بينما يعاني الناس من الفقر".

رد بنك إسرائيل المركزي يوم السبت على دعوة نتنياهو مؤكداً أن "العملات المشفرة لا يمكن أن تكون بديلاً" للالتفاف على العقوبات. وأكد البنك أن الإجراء الصحيح هو الحفاظ على منظومة العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، مشيراً إلى أن قضية العقوبات تقع ضمن مجالات مسؤولية المستوى السياسي.

لا تربط المقالات بشكل مباشر بين بحث السعوديين عن «العملة» والأحداث المذكورة في مصر أو إسرائيل سوى بالموضوع العام للعملة، مما يجعل الباحث يبحث عن معلومات قد لا تكون متوفرة بدقة في المصادر الحالية حول تواريخ محددة أو أسعار دقيقة غير المذكورة أعلاه.