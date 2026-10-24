يُعدّ البحث عن كلمة «طبيب» محفزًا لمتابعة قصة إنسانية مؤثرة تتعلق بطبيب عظام مصري وجد نفسه مشردًا في شوارع مدينة الحديدة اليمنية، حيث وثّق الناشط اليمني محمد يحيى حالته التي حصدت انتباهًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تركز القصة على معاناة هذا الطبيب الذي تحول من ممارسة مهنته إلى العيش في الشوارع، وما قام به الناشط من جهود لمساعدته، مما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل هذه الواقعة وأسبابها وتداعياتها الإنسانية.

جهود إغاثة الطبيب المصري ونشطاء المجتمع

بدأت القصة عندما لاحظ الناشط اليمني محمد يحيى وجود طبيب عظام مصري يعيش في ظروف قاسية في شوارع مدينة الحديدة. لم يكتفِ الناشط بالتوثيق فقط، بل تحرك فورًا لتقديم المساعدة المباشرة للطبيب المشرد. قام يحيى بتنظيف الطبيب وحلاقة شعره وترتيب هندامه، كما عمل على تأمين مأوى له لضمان سلامته وكرامته. وفي خطوة تليق بالإنسانية، تم تغسيل الطبيب واستبدال ملابسه بملابس جديدة، ليوجه يحيى بعدها مناشدة لأهالي مصر للتعرف على هويته ومحاولة إعادة دمجه في مجتمعه أو مساعدة عائلته.

انتشرت هذه القصة بسرعة كبيرة، حيث حصد مقطع الفيديو الذي وثق العملية أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة عبر منصة "إنستغرام". وقد أثار المشهد ردود فعل متباينة بين التعاطف العميق والسخرية المريرة، حيث وصف أحد المتابعين المشهد بقوله: "من دكتور عظام إلى مجنون لم يبقَ منه إلا العظام!". هذه التفاصيل هي ما يجعل الناس يبحثون عن كلمة «طبيب» في هذا السياق، لمعرفة كيف وصل شخص متخصص إلى هذا الحال، وماذا يمكن أن يفعل المجتمع لمساعدة مثله.

قضايا صحية أخرى تهم الباحثين عن كلمة طبيب

بينما تركز الأخبار على القصة الإنسانية في اليمن، فإن البحث عن كلمة «طبيب» قد يقود أيضًا إلى معلومات طبية هامة حول قضايا الصحة العامة، مثل تراجع الخصوبة لدى الرجال. كشف الدكتور مالك مسكاوي، طبيب المسالك البولية من المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية-مستشفى رزق، عن أسباب خطيرة تؤدي إلى هذه المشكلة. وتشير البيانات إلى أن العقم لدى الرجل يمثل نسبة تتراوح بين 35 إلى 50 في المئة من حالات تأخر الإنجاب، وأن الانخفاض في تركيز الحيوانات المنوية وجودتها تجاوز نسبة 50 في المئة في العقود الأربعة الماضية.

توضح الدراسات التي أجريت في أميركا الشمالية وأوروبا ودول العالم الثالث أن تراجع أعداد الحيوانات المنوية يحدث بمعدل 1,4 في المئة سنويًا. وتعود الأسباب الرئيسية لهذا التراجع إلى عدة عوامل تشمل السمنة، والتعرض للكيماويات والبلاستيك، والحرارة الزائدة، وأمراض المناعة الذاتية. ومن الجدير بالذكر أن الرجال الذين يعانون من ضعف الخصوبة هم أكثر عرضة لسرطان الخصيتين بمعدل الضعف مقارنة بغيرهم. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة ضعف الخصوبة المرتبطة بالرجل هي 20 في المئة مقابل 27 في المئة بين النساء، بينما تبلغ نسبة الأزواج الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب لأسباب مختلفة 15 في المئة.

في سياق آخر، يظل اسم الدكتور محمد القسوس، المعروف بـ"طبيب الفقراء"، حاضرًا في أذهان الكثيرين بعد تعرضه لجريمة إرهابية. فقد نال القسوس هذا اللقب لتفانيه في تقديم العلاج للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، قبل أن يُصاب نتيجة اعتداء استهدف مشيعي جنازة أمام كنيسة بلدة "حمود" في محافظة الكرك بالأردن. ولا يزال يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، حيث تواصل الكوادر الطبية تقديم العناية الحثيثة والإجراءات العلاجية له. وقد أكدت المواطنة والناشطون أن استهدافه يفضح جبن الفكر الظلامي، وتوالت الدعوات الشعبية والدينية بأن يمن الله عليه وعلى كافة مصابي الجريمة بالشفاء العاجل.