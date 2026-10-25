أعلنت السلطات الإماراتية مساء الخميس رصد تسرب نفطي من ناقلة بحرية قبالة سواحلها، مما دفع إلى إغلاق شواطئ إمارة أم القيوين ورأس الخيمة مؤقتاً. هذا الحدث هو السبب الرئيسي وراء البحث المكثف عن مصطلح «تسرب نفطي» في الآونة الأخيرة، حيث تزايدت المخاوف بشأن الأثر البيئي والصحي على السكان والمناطق الساحلية المتضررة.

تفاصيل التسرب وإجراءات الطوارئ

امتد أثر التلوث الناتج عن الحادث إلى شواطئ إمارة أم القيوين، وتسبب في ظهور روائح ملحوظة في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين. وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن هذه الروائح لا تشكل أي مخاوف أو مخاطر صحية على السكان، مع ذلك تم اتخاذ إجراءات استباقية صارمة. أغلقت الوزارة جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارة أم القيوين مؤقتاً لحين استكمال أعمال التنظيف، كما أغلقت إمارة رأس الخيمة جميع شواطئها حتى إشعار آخر بسبب التلوث البحري الناجم عن التسرب. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات شواطئ أم القيوين وشاطئ الحمرية في الشارقة كإجراء احترازي. باشرت الفرق المختصة فور الرصد اتخاذ إجراءات لاحتواء التلوث وتطويق المناطق المتأثرة وأعمال التنظيف. وبلغت مساحة البقعة النفطية نحو 160 كيلومتراً مربعاً حسب تقرير للجزيرة نت، وتقع هذه البقعة على بعد نحو 25 كيلومتراً من سواحل أم القيوين. دعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الامتناع عن الصيد في المواقع المتأثرة والالتزام بالتعليمات لضمان السلامة العامة وحماية الثروة السمكية.

أسباب الحادث وتأثيراته الإقليمية

ذكرت وكالة رويترز أن التسرب ناجم عن استهداف ناقلة النفط "جيم 2" التي ترفع علم بنما. تم استهداف الناقلة بمقذوف مجهول في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما أدى إلى اندلاع الحريق وتسرب النفط. أظهرت صور الأقمار الصناعية لبرنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي امتداد البقعة النفطية بين 19 و21 أكتوبر/تشرين الأول، مما يؤكد استمرار توسع منطقة التلوث. حذر خبراء بيئيون من احتمال تأثر الشواطئ المجاورة وموائل الكائنات الحية الحساسة بيئياً، مما يبرز خطورة الوضع البيئي. وقد جاء هذا الحادث في سياق تصاعد التوترات البحرية؛ حيث سُجل 28 هجوماً مؤكداً على سفن تجارية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو أعلى معدل منذ بدء الحرب أواخر فبراير/شباط الماضي. تضررت 11 ناقلة نفط عملاقة خلال هجمات شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده، وبلغ إجمالي ناقلات النفط العملاقة المتضررة منذ بدء الحرب نحو 3.5% من الأسطول العالمي. في الخلفية الجيوسياسية للأحداث، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي وردت الأخيرة بهجمات قبل وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي. كما أعلنت إيران في 12 يوليو/تموز الماضي إعادة إغلاق مضيق هرمز عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في الثامن من الشهر نفسه. هذه التطورات تعقد المشهد وتزيد من احتمالية تكرار حوادث مشابهة في المستقبل القريب، مما يستدعي اليقظة المستمرة من قبل الجهات المعنية والسكان على حد سواء.