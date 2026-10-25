يبحث الناس عن «آية» بعد أن استلهم شاب أمريكي يُدعى إبرو أحمد (27 عاماً) شجاعته من آية قرآنية لإنقاذ 19 طالباً وسائق حافلة في ولاية مينيسوتا، وذلك يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 أمام متجر عائلته في حي دايتونز بلاف بمدينة سانت بول. وقد أصبحت القصة محط اهتمام واسع نظراً للبطولة التي أبداها الشاب في لحظة حرجة، حيث تدخل لوقف حافلة جامحة بعد تعرض السائق لأزمة صحية مفاجئة.

كيف تحولت اللحظة الحرجة إلى قصة إنقاذ

بدأت الواقعة عندما كان الشاب يستريح خارج متجر العائلة يلعب بالكرة ويتصفح هاتفه، فلاحظ حافلة صفراء ذات أبواب مفتوحة تتحرك دون سيطرة. وعند الاقتراب، تبين أن سائق الحافلة يعاني من أزمة صحية ظهرت على شكل رغوة من الفم اشتبهت بنوبة تشنج، مما أفقده السيطرة على المركبة. لم يتردد إبرو في التصرف فوراً؛ فألقى هاتفه ونظارته باتجاه فتاتين في المقاعد الأمامية لتحرير يديه، ثم قفز إلى داخل الحافلة.

واجه الشاب تحدياً كبيراً في البداية؛ حيث حاول وضع ناقل الحركة على التوقف لكنه أخطأ واتجه بالحافلة للخلف لعدم خبرته السابقة بقيادة هذا النوع من المركبات. ومع ذلك، سرعان ما غيّر طريقة تعامله بنقل ناقل الحركة إلى الوضع المحايد واستخدام فرامل التوقف لإيقاف الحافلة بنجاح. ولم تقع إصابات بين الأطفال أو المارة، وتم نقل السائق إلى المستشفى ثم عاد للتعافي في منزله، بينما طلب الشاب من أحد الطلاب الاتصال بخدمات الطوارئ بعد السيطرة على الموقف.

الإلهام الديني والردود المجتمعية على البطل

عزا الشاب سبب تدخله السريع والشجاع إلى إيمانه، مستشهداً بالآية القرآنية: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (الآية 32 من سورة المائدة). كما أشار إلى أن مسلسلاً طبياً أمريكياً اسمه "غريز أناتومي" ساعده على الحفاظ على هدوئه في الموقف. وأكد الشاب أنه شعر بأن إنقاذ الأطفال واجب حتى لو كلفه ذلك حياته، ولم يتدخل بحثاً عن الشهرة.

وثقت كاميرات المراقبة التابعة لمتجر العائلة تفاصيل الواقعة بدءاً من ملاحظة الحافلة وانتهاءً بإنقاذ الطلاب. وفي أعقاب الحدث، تلقى الشاب تهنئة من عضو في مجلس المدينة ودعوة للمشاركة في ندوات تقديراً لإنجازه. كما حصل على تبرع بقيمة ألف دولار من شركة محلية للتسويق والإعلام مع زيارة لشخص يرتدي زي "سوبرمان".

ولد الشاب في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين من إريتريا ويعمل في متجر عائلته للمأكولات ومنتجات التبغ.

ذكر الشاب صعوبات تواجه أسرته في إدارة المتجر بسبب حملة ترحيل أطلقها الرئيس دونالد ترمب تحت اسم "عملية مترو".

أكد مدير مدارس سانت بول العامة وقوع حالة طبية طارئة ووصول مسعفين وحافلة أخرى لنقل الطلاب.

لا توجد معلومات إضافية حول تواريخ محددة تتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي المذكور في مقالات أخرى لا علاقة لها بقصة الإنقاذ هذه، حيث تركز القصص المستقلة على تفاصيل التمويل المالي لشركة "أوبن إيه آي" وتقييماتها التي لا ترتبط بأحداث مينيسوتا.