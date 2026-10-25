تُعد زيارة الأربعين، التي تُعرف عاميًّا بـ«المشّاية»، من أبرز العلامات العقائدية لدى أتباع مدرسة أهل البيت، حيث يحمل الحدث دلالة عميقة تمثل تجسيدًا للولاء والارتباط الروحي بالحسين بن علي بن أبي طالب. وتتميز هذه الزيارة بأنها أضخم مسيرة راجلة في العالم وأكبر تجمع بشري سنوي، مما يجعلها ظاهرة فريدة تبرز فيها وحدة المؤمنين وانطلاقهم الجماعي نحو مدينة كربلاء لإحياء ذكرى الواقعة التي استشهد فيها الإمام الحسين بعد 40 يومًا من وقوعها.

التوقيت والمكان وأبعاد التظاهرة الكبرى

تحدث زيارة الأربعين في تاريخ محدد هو العشرين من صفر من كل عام، وهو التاريخ الذي يأتي بعد مرور أربعين يومًا بالضبط على واقعة كربلاء التي قُتل فيها الحسين بن علي بن أبي طالب. ينطلق خلال هذا الموعد الملايين من المسلمين الشيعة في تظاهرة ضخمة تتجه نحو مدينة كربلاء لزيارة ضريحه الشريف. لا تقتصر مشاركة الزوار على سكان المدن القريبة فحسب، بل يتقاطر الزوار من شتّى المدن والقرى العراقية، كما تشارك وفود كبيرة من أتباع مدرسة أهل البيت من بلدان متعددة تشمل إيران، البحرين، الكويت، لبنان، وباكستان.

تُوصف هذه المسيرة بأنها أضخم مسيرة راجلة في العالم، مما يعكس حجم الإقبال الهائل والإرادة الصلبة للمشاركين الذين يقطعون مسافات طويلة سيرًا على الأقدام. وعلى الرغم من أن الدلالة الأساسية للحدث هي عقائدية عميقة لدى الشيعة، إلا أن المشهد يشهد تواجد بعض أتباع الملل الأخرى في المسيرة، سواء للمشاركة أو لتقديم الخدمات المختلفة للزوار، مما يضفي طابعًا إنسانيًا واسعًا على هذا التجمع الضخم.

الأبعاد الرمزية والتغطية الإعلامية

تحمل زيارة الأربعين دلالة عقائدية عميقة لدى الشيعة، حيث يُنظر إليها كاختبار للإيمان ومظهر من مظاهر الولاء المطلق لأهل البيت. ورغم أهمية الحدث الدينية والاجتماعية، إلا أن التغطية الإعلامية الغربية له واجهت انتقادات من البعض، حيث وصفوا تلك التغطيات بأنها مخيبة للآمال ولم تنقل الصورة الكاملة أو الحقيقية لما يحدث على الأرض.

لا تتوفر في المعلومات المتاحة تفاصيل دقيقة حول أرقام محددة لعدد المشاركين بدقة، ولا توجد معلومات عن تكاليف السفر أو الإقامة، حيث لم يتم الإعلان عن أي أسعار أو تواريخ إضافية غير المذكورة. ومع ذلك، فإن حقيقة كونها أكبر تجمع بشري سنوي في العالم كافية لتأكيد مكانتها الفريدة. إن انضمام ملايين البشر من مختلف الجنسيات والخلفيات في مسيرة واحدة نحو هدف واحد يعزز من قيمة هذه الزيارة كرمز للوحدة والعزيمة، ويجعل منها حدثًا عالميًا يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية ليصبح علامة بارزة في التقويم الديني والاجتماعي للمؤمنين.